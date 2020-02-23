«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:15:42+03:00

Ранее СМИ сообщили о том, что российская боевая авиация якобы не пустила турецких военных в Аль-Бару

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Сообщения о том, что самолеты Военно-космических сил России остановили турецкую колонну в Сирии, не соответствуют действительности.

«Это не соответствует действительности. Это фейк», - приводит «Звезда» комментарий военного источника.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что российские боевые самолеты остановили военную колонну Турции и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.

Напомним, последнее время ситуация в Идлибской зоне деэскалации сильно обострилась. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что турецкие власти не выполнили условия сочинских соглашений и отметил, что в руки боевиков, которые нападают на позиции сирийской правительственной армии, попадают «очень опасные образцы военной техники».

Незадолго до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить ситуацию в Идлибе с российским и французским президентами, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с немецким канцлером Ангелой Меркель на встрече 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU