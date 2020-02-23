2020-02-23T18:15:42+03:00
Политика

«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии

Ранее СМИ сообщили о том, что российская боевая авиация якобы не пустила турецких военных в Аль-Бару
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в СирииФото: c cайта Министерства обороны России.
Изменить размер текста:

Сообщения о том, что самолеты Военно-космических сил России остановили турецкую колонну в Сирии, не соответствуют действительности.

«Это не соответствует действительности. Это фейк», - приводит «Звезда» комментарий военного источника.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что российские боевые самолеты остановили военную колонну Турции и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.

Напомним, последнее время ситуация в Идлибской зоне деэскалации сильно обострилась. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что турецкие власти не выполнили условия сочинских соглашений и отметил, что в руки боевиков, которые нападают на позиции сирийской правительственной армии, попадают «очень опасные образцы военной техники».

Незадолго до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить ситуацию в Идлибе с российским и французским президентами, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с немецким канцлером Ангелой Меркель на встрече 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек