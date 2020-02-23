Замначальника поста таможни в Шереметьево задержали за взятку от гражданина Китая
В аэропорту «Шереметьево» задержали заместителя начальника поста Шереметьевской таможни по подозрению в получении взятки в размере более миллиона рублей от гражданина Китая, который провозил через границу товары без уплаты пошлин.
«Задержанный незаконно в период с июля 2018 по сентябрь 2019 года получил от гражданина КНР денежные вознаграждения в сумме более 1 млн рублей. По договоренности с должностным лицом иностранец беспрепятственно провозил через государственную границу РФ товары народного потребления, без уплаты таможенных платежей», - сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Китая и задержанного сотрудника таможни.
Напомним, с 20 февраля вступило в силу постановление о запрете на въезд китайских граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила сообщила, что временный запрет связан с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны связи с распространением коронавируса нового типа.
ИСТОЧНИК KP.RU