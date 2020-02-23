Замначальника поста таможни в Шереметьево задержали за взятку от гражданина Китая

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:29:12+03:00

Замначальника поста таможни в Шереметьево задержан за взятку от гражданина Китая Фото: Олег ЗОЛОТО

Гость из КНР беспрепятственно провозил через границу товары без уплаты пошлин

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В аэропорту «Шереметьево» задержали заместителя начальника поста Шереметьевской таможни по подозрению в получении взятки в размере более миллиона рублей от гражданина Китая, который провозил через границу товары без уплаты пошлин.

«Задержанный незаконно в период с июля 2018 по сентябрь 2019 года получил от гражданина КНР денежные вознаграждения в сумме более 1 млн рублей. По договоренности с должностным лицом иностранец беспрепятственно провозил через государственную границу РФ товары народного потребления, без уплаты таможенных платежей», - сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Китая и задержанного сотрудника таможни.

Напомним, с 20 февраля вступило в силу постановление о запрете на въезд китайских граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила сообщила, что временный запрет связан с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны связи с распространением коронавируса нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU