2020-02-19T15:34:20+03:00
Общество

Голикова объяснила решение о запрете на въезд в Россию для граждан КНР

Вице-премьер отметила, что Пекин сейчас сам ужесточил меры в некоторых населённых пунктах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голикова объяснила решение о запрете на въезд в Россию для граждан КНРГоликова объяснила решение о запрете на въезд в Россию для граждан КНРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Временный запрет на въезд в Россию для граждан Китая связан с огромной нагрукой на медицинские учреждения нашей страны, которые должны обеспечить условия карантина для прибывавших из КНР в связи с коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова и отметила, что Пекин сейчас сам ужесточила меры в некоторых населённых пунктах

«Обеспечивать карантинные условия и постоянного наблюдения тысячам гражданам, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений. Ситуацию осложняет и сезонная эпидемия гриппа, из-за которой медики работают с нагрузкой», - сказала вице-премьер.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с коронавирусом в России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей, при этом около 125 учреждений работают для медицинского наблюдения 620 китайских граждан без симптомов ОРВИ.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проставление о запрете на въезд китайских граждан с 20 февраля. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что Москва предупредила Пекин о принимаемых мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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