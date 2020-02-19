Россия временно закрыла въезд для граждан Китая
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию. Эти меры принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Однако запрет не коснётся тех, кто посетит Россию транзитом, он действителен только для тех граждан Китая, которые учатся или работают в России, а также прибыли сюда с личными целями или в путешествие.
19 февраля Россия перестанет принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд на свою территорию, а 20 февраля вступит в силу сам запрет.
Пока неизвестны сроки введённого ограничения.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Японии пассажиры начали покидать "коронавирусный" лайнер Diamond Princess, поскольку закончились 14 дней их карантина. На круизном судне оставались 500 здоровых людей.
5 февраля Diamond Princess встал у берегов Японии после обнаружения коронавируса у нескольких человек, находившихся на борту. 17 февраля коронавирус обнаружили у россиянки, а на следующий день - у ещё одного россиянина.
У гражданки России на круизном лайнере Diamond Princess диагностирован коронавирус.На данный момент общее число зараженных на круизном лайнере составляет 454 человека
ИСТОЧНИК KP.RU
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