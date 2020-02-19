Россия временно закрыла въезд для граждан Китая

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:30:25+03:00

Запрет на въезд не коснётся тех граждан Китая, которые приехали в Россию транзитом Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию. Эти меры принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Однако запрет не коснётся тех, кто посетит Россию транзитом, он действителен только для тех граждан Китая, которые учатся или работают в России, а также прибыли сюда с личными целями или в путешествие.

19 февраля Россия перестанет принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд на свою территорию, а 20 февраля вступит в силу сам запрет.

Пока неизвестны сроки введённого ограничения.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Японии пассажиры начали покидать "коронавирусный" лайнер Diamond Princess, поскольку закончились 14 дней их карантина. На круизном судне оставались 500 здоровых людей.

5 февраля Diamond Princess встал у берегов Японии после обнаружения коронавируса у нескольких человек, находившихся на борту. 17 февраля коронавирус обнаружили у россиянки, а на следующий день - у ещё одного россиянина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761358" frameborder="0"></iframe> У гражданки России на круизном лайнере Diamond Princess диагностирован коронавирус.На данный момент общее число зараженных на круизном лайнере составляет 454 человека

ИСТОЧНИК KP.RU