ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:30:20+03:00

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Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности". Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.

Сайт kp.ru писал, что корабль появился в акватории вечером в воскресенье, 23 февраля. На его борту установлена система противоракетной обороны "Иджис" и крылатые ракеты "Томагавк". Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.

“Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Постоянные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства”, - приводятся слова командира "Росса" на сайте ВМС.

В ведомстве уточнили, что операции призваны усилить взаимодействие между странами-членами НАТО и их союзниками, а также продемонстрировать готовность сообщества к обеспечению безопасности в регионе в рамках операции "Атлантическая решимость".

ИСТОЧНИК KP.RU