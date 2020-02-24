Трамп прибыл в Индию: впереди посещение святых мест и переговоры

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:33:10+03:00

Дональд и Меланья Трамп идут рядом с Наредрой Моди Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с официальным двухдневным визитом.

Самолет с американским лидером приземлился в ахмадабадском аэропорту им. Сардара Валлабхаи Пателя в понедельник, 24 февраля. Вместе с главой государства на борту находились 12 членов делегации и первая леди США Меланья Трамп.

Ожидается, что президент вместе с супругой посетит Ашрам Сабармати, где жил и проповедовал лидер индийского национально-освободительного движения Махатма Ганди, а потом примет участие в массовом мероприятии "Намасте Трамп" ("Здравствуй, Трамп!") на стадионе "Мотера". Там он выступит перед толпой вместе с премьер-министром принимающей страны Нарендрой Моди.

Дальше в программе значится посещение города Агра и осмотр знаменитого мавзолея Тадж-Махал. После этого американский лидер отправится в Нью-Дели.

К слову сам Трамп перед поездкой в Индию, похоже освоил хинди, ну или переводчик. У него на странице в Twitter появился пост, написанный затейливыми символами.

ИСТОЧНИК KP.RU