Появились первые фото и видео из немецкого Фолькмарзена, где автобус въехал в толпу

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:12:21+03:00

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек Фото: REUTERS

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В сети опубликованы первые фотографии и видео с фестиваля Розенмонтаг в немецком городе Фолькмарзен. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек, ранены дети.

Водитель задержан и пока не дал никаких показаний, сообщает полиция.

Напомним, что около 14:30 по местному времени в толпу въехал серебристый микроавтобус Мерседес, снёс шлагбаум, проехал около 30 метров и остановился. Пока не сообщается является ли произошедшее несчастным случаем или спланированной атакой.

На месте дежурят полицейские, спасатели и десятки машин скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU