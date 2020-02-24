Появились первые фото и видео из немецкого Фолькмарзена, где автобус въехал в толпу
В сети опубликованы первые фотографии и видео с фестиваля Розенмонтаг в немецком городе Фолькмарзен. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек, ранены дети.
Водитель задержан и пока не дал никаких показаний, сообщает полиция.
Напомним, что около 14:30 по местному времени в толпу въехал серебристый микроавтобус Мерседес, снёс шлагбаум, проехал около 30 метров и остановился. Пока не сообщается является ли произошедшее несчастным случаем или спланированной атакой.
На месте дежурят полицейские, спасатели и десятки машин скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU