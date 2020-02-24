ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии

24 Февр. 2020 2020-02-24T19:08:13+03:00

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, в Китае и других странах мира представляет собой эпидемию и имеет потенциал пандемии Фото: REUTERS

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Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, в Китае и других странах мира представляет собой эпидемию и имеет потенциал пандемии, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также отметил, что использование определения "пандемия" не отвечает фактам и добавил, что происходящее следует называть "эпидемией в различных частях мира".

- Однако, эта вспышка "имеет потенциал пандемии", - подчеркнул Тедрос Гебрейесус.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Китае за две недели количество новых заражений коронавирусом упало на 80%, поскольку число заболевших снизилось с 2 тысяч ежедневно до 409. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

По данным на 24 февраля в мире выявлено 79 360 случаев заболевания коронавирусом. На первом месте Китай, на втором - Южная Корея, а на третьем - Италия. Жертвами вируса стали 2 619 человек, выздоровели 24 963 человека.

Российские космонавты, герои России выразили поддержки китайскому народу в борьбе с коронавирусом.Видео: телеканал "CGTN на русском"

ИСТОЧНИК KP.RU