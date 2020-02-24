Судно, способное завершить "Северный поток-2", сменило маршрут

24 Февр. 2020 2020-02-24T21:42:13+03:00

Судно "Академик Черский", которое может помочь в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", изменило маршрут. Оно направляется на Шри-Ланку Фото: REUTERS

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Судно "Академик Черский", которое может помочь в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", изменило маршрут. Оно направляется на Шри-Ланку, сообщает мониторинговый ресурс Vesselfinder.

Трубоукладчик, принадлежащий "Газпрому" достигнет Коломбо 24 февраля.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца 2020 года. В этом же году проведут запуск - магистраль заполнят газом и начнется поставка его абонентам. Он также сообщал о планах задействовать судно "Академик Черский" для работ по строительству газопровода на Балтике.

В декабре 2019 года строительство "Северного потока - 2" приостановили из-за введенных США санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент Путин сообщил, что газопровод будет достроен российскими силами, но на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU