Россия достроит «Северный поток-2» сама. Но только через год

Ливия, Сирия и Иран — это важно, но своя рубашка, а точнее, отсутствие теплой рубашки, гораздо важнее. Так можно сформулировать главный итог переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель, продолжавшихся в Кремле три с половиной часа. Остановившаяся из-за угрозы санкций США прокладка газопровода «Северный поток-2» стала основной темой этого разговора. Причем первой об этом на итоговой пресс-конференции заговорила Ангела Меркель.

- Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца, - заявила канцлер Германии, которая хочет получать российский газ без транзитных переплат.

- Мы, безусловно, сможем достроить его самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, - подтвердил Путин. - Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев.

После того, как швейцарская компания, тянувшая трубу через Балтику, испугалась американских санкций и остановила работу, вся надежда на российской судно-трубоукладчик «Академик Черский». Санкции ему не страшны, но его надо еще перегнать с Дальнего Востока и переоборудовать для работы на «Северном потоке-2». И до сих пор никто не понимал — сколько это все займет времени. Президент России на этот вопрос ответил.

Путин и Меркель обсудили, как завершить газопровод и как избежать войны на Ближнем ВостокеФото: REUTERS

- Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает, - сказал Путин.

- Это экономический проект, и он должен быть реализован несмотря на американские санкции, - подтвердила Меркель. - Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом.

- Может быть, в будущем мы увидим больше примеров, где Германия будет сотрудничать с Россией, возможно, даже вопреки мнению США? - спросили канцлера немецкие журналисты.

- Ну вот я только что привела такой пример, - ответила Меркель. - Мы понимаем, что надо ориентироваться на свои интересы.

Пресс-конференция Путина и Меркель.

У Путина немцы поинтересовались — есть ли в Ливии российские наемники?

- Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают, - ответил президент.

Российские журналисты задали волнующий всех вопрос — будет ли война на Ближнем Востоке? После обмена ударами между США и Ираном положение казалось балансирующем на грани большого конфликта.

- Надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет, - ответил Путин. - То, что там война идет, мы итак видим - с так называемой малой интенсивностью, но это же боевые действия, людей убивают. Но крупномасштабных военных действий хотелось бы избежать. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для Ближнего Востока, это для всего мира. Мы для этого и собираемся, в том числе, сегодня с госпожой федеральным канцлером собрались в Москве, чтобы обсудить наши совместные шаги и предотвратить такое неблагоприятное развитие событий.