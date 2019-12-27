Новак: "Северный поток - 2" запустят до конца 2020 года

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-27T18:47:03+03:00

В работах на Балтике могут задействовать судно "Академик Черский"

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Глава министерства энергетики Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца 2020 года. В этом же году проведут запуск - магистраль заполнят газом и начнется поставка его абонентам.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что несмотря на американские санкции газовый проект завершат. Задержка составит всего несколько месяцев. Напомним, о санкциях в отношении компаний, участвующих реализации проекта, было упомянуто в оборонном бюджете США на 2020 год. Документ подписал президент США Дональд Трамп.

Министр энергетики России сообщил о планах задействовать судно "Академик Черский" для работ по строительству газопровода на Балтике.

- До конца 2020 года "Северный поток - 2" будет запущен, - сказал Новак. - Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку, - приводит слова министра ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU