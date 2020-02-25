Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты. Он определил 40 возможных кандидатов и предложил им стать частью совещательного органа.
На сайте Кремля уточняется, что все эти россияне имеют особые заслуги перед государством и обществом. Также не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов социальных групп.
Общественные палаты субъектов страны в течение 30 дней должны избрать из своего состава по одному представителю в состав федерального органа.
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ИСТОЧНИК KP.RU