25 Февр. 2020 2020-02-25T11:19:09+03:00

Россияне отказываются от туров в Японию из-за ситуации с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многих туристов беспокоит, что будет с летними Олимпийскими играми в Токио

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На фоне ситуации с коронавирусом нового типа в Японию российские организованные туристы аннулируют свои туры в эту страну или переносят даты поездок. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

На данный момент отказы от туров носят единичный характер. Многие просто переносят даты поездки или узнают условия возврата денег.

«Большинство людей, частично или полностью оплативших туры на сакуру, заняли выжидательную позицию, пока в силу не вступили штрафы по их датам вылета», - говорится в сообщении РТС.

Однако многих туристов беспокоит, что будет с летними Олимпийскими играми в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, во вторник, 25 февраля, в японской больнице умер четвертый человек, которого местные медики госпитализировали с борта стоявшего в порту Йокогамы «коронавирусного» круизного лайнера Diamond Princess,

ИСТОЧНИК KP.RU