2020-02-25T06:57:00+03:00
В мире

В Японии умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess

По данным журналистов, скончался человек старше 80 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Карантин с Diamond Princess сняли 19 февраляКарантин с Diamond Princess сняли 19 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одной из японских больниц скончался четвертый человек, которого местные медики госпитализировали с борта стоявшего в порту Йокогамы «коронавирусного» круизного лайнера Diamond Princess, передает телеканал NHK.

Известно, что умер пожилой пассажир – старше 80 лет, однако при этом не уточняется ни гражданство покойного, ни даже его пол. Между тем, в Японии к утру вторника, 25 февраля, подтверждено заражение «китайским» коронавирусом COVID-19 851 человека, причем 691 из них – это пассажиры и члены экипажа «Бриллиантовой принцессы». В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся более 30 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, круизный лайнер, на борту которого находилось около 3,7 тысячи путешественников из полусотни разных стран и экипаж, задержали возле японского порта в начале этого месяца, а карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля. В тот же день лайнер покинули 500 человек.

Карта распространения коронавируса

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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ИСТОЧНИК KP.RU

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