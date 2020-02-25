В Японии умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В одной из японских больниц скончался четвертый человек, которого местные медики госпитализировали с борта стоявшего в порту Йокогамы «коронавирусного» круизного лайнера Diamond Princess, передает телеканал NHK.
Известно, что умер пожилой пассажир – старше 80 лет, однако при этом не уточняется ни гражданство покойного, ни даже его пол. Между тем, в Японии к утру вторника, 25 февраля, подтверждено заражение «китайским» коронавирусом COVID-19 851 человека, причем 691 из них – это пассажиры и члены экипажа «Бриллиантовой принцессы». В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся более 30 больных.
Напомним, как писал сайт kp.ru, круизный лайнер, на борту которого находилось около 3,7 тысячи путешественников из полусотни разных стран и экипаж, задержали возле японского порта в начале этого месяца, а карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля. В тот же день лайнер покинули 500 человек.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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