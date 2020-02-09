Узники «Бриллиантовой Принцессы» — «КП»: Наша цель — выжить, а русских тут около 50-ти

«Чума 2020 года» давно перешла за границы китайской провинции Хубэй, где зародилась полтора месяца назад. Одна из самых драматичных историй борьбы с коронавирусом сейчас разворачивается на рейде Иокогамы, где ранее на борту роскошного лайнера «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) возникла вспышка коронавируса. Из-за этого плавучий дворец превратился в карантинную тюрьму для почти 4 тысяч человек. «КП» поговорила с двумя узниками — американцами Филом Кортером и его женой Гай о том, что сейчас происходит на «чумном корабле».

«КП» поговорила с двумя узниками — американцами Филом Кортером и его женой ГайФото: Личный архив

— Как самочувствие?

— К счастью, хорошее, температура остается нормальной. Постоянное общение [с родными и журналистами] сделали наш карантин вполне терпимым, вместе с женой чувствуем себя почти как дома!

— Что сейчас происходит на «Бриллиантовой Принцессе»?

— Японцы за нашим окном были заняты весь день — [с утра] они загружали в машины скорой помощи еще 6 жертв коронавируса и еще нескольких пассажиров с каким-то другим недугом. Говорят, что лекарства для пассажиров сортируются для доставки тем, кто больше всего нуждается. Этим занимается специальная команда японских фармацевтов.

У причала дежурят машины "скорой". Фото: Phil Courter

— Какие на борту настроения?

— У нас есть несколько друзей, таких же узников, с которыми мы разговариваем через смартфон [общаться лицом к лицу из-за карантина нельзя — прим. ред.]. Честно говоря, в их поведении появились некие странности. Но я отдаю должное судну за организацию телефонных горячих линий с психологическими консультациями на нескольких языках: люди могут таким образом избавляться от стрессов и обсуждать личные проблемы.

Эвакуация жертв коронавируса. Фото: Phil Courter

— Команда судна ведёт себя достойно?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

— По внутренней связи мы каждый день получаем по несколько сообщений от капитана. Сейчас они пытаются наладить конвейер по стирке белья и одежды пассажиров, и организовать регулярный обход стюардов, чтобы они приходили и убирались в каютах и ванных. Но все эти программы должны быть сначала одобрены японскими чиновниками из здравоохранения. В целом нас уверяют, что все хорошо, и благодарят за понимание.

— Власти США помогают?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759683" frameborder="0"></iframe> Узники «Бриллиантовой Принцессы» показали жизнь на лайнере.

— Местное американское консульство делает для нас ежедневную рассылку и гарантирует, что «карантин сейчас — самое безопасное решение для всех на борту». Сегодня они заявили: «Система циркуляции воздуха на судне совершенно безопасна» [Один из путей передачи коронавируса — воздушно-капельный — прим. ред.]. Это, конечно, оспаривается некоторыми квалифицированными специалистами. Но власти обещают: кто доживёт до конца карантина, сможет покинуть борт.

Завтрак "узников" лайнера. Фото: Phil Courter

— Русские на лайнере есть?

— В начале круиза их было так много, что даже делали объявления на русском. Мы слышали о том, что сейчас на борту около 50 россиян (взрослые и дети). Я даже подсказала одной очень милой россиянке, как куда-то пройти. К сожалению, мы общались быстро, и я даже не запомнила ее имени.

P.S. На момент написания статьи количество умерших от коронавируса превысило 800 человек, безотказно действующее лекарство до сих пор не создано. Ожидается, что морской карантин «Бриллиантовой принцессы» продлится как минимум до 20 февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!

Что происходит на корабле Diamond Princess, запертом в карантине у берегов Йокогамы (подробности)

Китайский коронавиру: болезни присвоили новое название

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на 9 февраля 2020 года (подробности)