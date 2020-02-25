Украинскую антарктическую станцию накрыл «кровавый снег»
На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался снег красно-малинового цвета. Об этом сообщило Министерство образования и науки.
«Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" была окружена... малиновый снег!», - говорится на странице ведомства в Facebook
На украинской антарктической станции образовался снег красного цветаФото: соцсети
В министерстве поясняют, что речь идет о водорослях Chlamydomonas nivalis, чьи споры не боятся низких температур и как только погода улучшается, они начинают цвести. Отметим, что сейчас в Антарктиде, как отмечается, лето.
Клетки таких водорослей кроме зеленого пигмента - хлорофилла содержат красный каротиновый слой, который придает водорослям интересный цвет. Из-за такого красно-малинового цвета снег меньше отражает солнечный свет и начинает таять.
Клетки водорослей содержат красный каротиновый слойФото: соцсети
Ученые отметили, что кроме Антарктиды такое явление можно встретить в Арктике, а также в Альпах.
Кроме Антарктиды такое явление можно встретить в Арктике, а также в Альпах.Фото: соцсети
Напомним, в ноябре прошлого года в Карелии выпал желтый снег. Однако тогда речь шла не о водорослях, а о выбросах с местного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), воздух которого погубил десятки птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU