В Нью-Дели вспыхнули беспорядки: погибли семь человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 24 февраля, на северо-востоке Нью-Дели вспыхнули массовые беспорядки и столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве.

Сайт kp.ru писал, что власти Индии разрешили в упрощенном порядке выдавать паспорта гражданам ряда стран, если они столкнулись с притеснениями на родине. Многих возмутила дискриминация - мусульмане не могут воспользоваться этим правом.

В результате протестных акций, по последним данным, погибли не менее семи человек, включая старшего констебля полиции. Также более 50 местных жителей пострадали.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU