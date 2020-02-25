2020-02-25T12:17:42+03:00
Происшествия

В Нью-Дели вспыхнули беспорядки: погибли семь человек

Среди жертв столкновения протестующих - один полицейский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В минувший понедельник, 24 февраля, на северо-востоке Нью-Дели вспыхнули массовые беспорядки и столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве.

Сайт kp.ru писал, что власти Индии разрешили в упрощенном порядке выдавать паспорта гражданам ряда стран, если они столкнулись с притеснениями на родине. Многих возмутила дискриминация - мусульмане не могут воспользоваться этим правом.

В результате протестных акций, по последним данным, погибли не менее семи человек, включая старшего констебля полиции. Также более 50 местных жителей пострадали.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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