2020-01-03T01:37:05+03:00
Общество

Российский МИД предупредил о протестах в Индии

Ожидается, что акции пройдут 3 января
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российский МИД предупредил о протестах в ИндииРоссийский МИД предупредил о протестах в ИндииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о протестах, которые ожидаются в Индии. По их данным, в Нью-Дели, Калькутте и Бангалоре 3 января пройдут массовые акции протестов.

- 3 января в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и других городах страны пройдут очередные массовые протесты против новой редакции закона о гражданстве Индии, - сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве также подчеркнули, что в ходе протестов возможны транспортные заторы и беспорядки.

Напомним, ранее сайт kp.ru предупреждал российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и Австралии, а также о высоком уровне загрязнения воздуха в столичном регионе Индии из-за мощных дождей и наводнений. В ведомстве сообщали и об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи - Вити-Леву. Это место является популярным среди туристов курортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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