Кремль: речи о двусторонней встречи Путина и Эрдогана 5 марта пока не идет

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:43:19+03:00

Согласовывается вопрос проведения встречи в многостороннем формате без участия Франции и Германии

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На данный момент речи о двусторонней встречи президентов Турции и России, Реджеп Тайип Эрдогана и Владимира Путина пока не идет, но согласовывается вопрос проведения встречи в многостороннем формате с участием Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате (…) Сейчас идет согласование графиков президентов», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь идет не о четырёхстороннем формате с участием Франции и Германии, а о «Иранский прорабатывается вариант».

Напомним, турецкий лидер сообщал о запланированной на 5 марта четырехсторонней встречи, в которой кроме Эрдогана и Путина участие должны принять немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон для обсуждения ситуации в Идлибе.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Эрдоган заявил, что в «самом худшем случае» рассчитывает встретиться с Путиным «лицом к лицу» 5 марта в ходе четырёхсторонней встречи. Он также заявил, что 26 февраля в Турции ждут делегацию из России для обсуждения обострения ситуации в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU