Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с шахтерами. Центральной темой всеукраинского совещания работников угольной промышленности стал вопрос погашения задолженности по зарплате. Этот долг достигает почти 45 миллионов долларов. Президент Украины поручил до мая отдать заработанные деньги горнякам. В противном случае пообещал, что тогда министрам придется расстаться со своим жалованьем.
История с долгом длится еще с прошлого года, в июне 2019 года шахтеры перекрыли трассу в Львовской области.
Зеленский попросил погасить долги по зарплате перед шахтерами и добавил:
- Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес,- сказал украинский лидер.
На этом же совещании президент Украины потребовал сократить долю импорта угля. ввозить в страну он предложил только те марки угля, какие не добывают в Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU