2020-02-25T15:21:25+03:00
В мире

Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами

Долг по зарплате перед горняками составляет почти 45 миллионов долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский встретился с горнякамиВладимир Зеленский встретился с горнякамиФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с шахтерами. Центральной темой всеукраинского совещания работников угольной промышленности стал вопрос погашения задолженности по зарплате. Этот долг достигает почти 45 миллионов долларов. Президент Украины поручил до мая отдать заработанные деньги горнякам. В противном случае пообещал, что тогда министрам придется расстаться со своим жалованьем.

История с долгом длится еще с прошлого года, в июне 2019 года шахтеры перекрыли трассу в Львовской области.

Зеленский попросил погасить долги по зарплате перед шахтерами и добавил:

- Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес,- сказал украинский лидер.

На этом же совещании президент Украины потребовал сократить долю импорта угля. ввозить в страну он предложил только те марки угля, какие не добывают в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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