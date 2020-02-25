Захарова: грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:17:06+03:00

Захарова рассказала, как грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд (…) Жалкое зрелище», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Facebook.

Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров не пострадал, но ее с коллегой «зацепило».

Спикер МИД России заявила, что грузинские журналистки пытались прорвать к российскому министру с одним вопросом: приедет ли Лавров в Тбилиси? Захарова отметала, что такая «зависимость от приезда или не приезда представителя другой страны» можно назвать «помрачением разума».

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что журналистки, задавая на русском вопросы Лаврову «по-английски кричали "don’t touch me"» (не трогайте меня). Такое поведение представитель МИД назвала стилем «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации».

При этом, в своем заявлении Захарова отметила, что грузинские журналисты это уже мэм. Напомним, в прошлом году бывший ведущим «Рустави 2» Георгием Габунией, который ранее в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU