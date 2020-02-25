2020-02-25T16:17:06+03:00
Политика

Захарова: грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве

Лавров не пострадал, но представителя МИД России «зацепило»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Захарова рассказала, как грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в ЖеневеЗахарова рассказала, как грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в ЖеневеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд (…) Жалкое зрелище», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Facebook.

Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров не пострадал, но ее с коллегой «зацепило».

Спикер МИД России заявила, что грузинские журналистки пытались прорвать к российскому министру с одним вопросом: приедет ли Лавров в Тбилиси? Захарова отметала, что такая «зависимость от приезда или не приезда представителя другой страны» можно назвать «помрачением разума».

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что журналистки, задавая на русском вопросы Лаврову «по-английски кричали "don’t touch me"» (не трогайте меня). Такое поведение представитель МИД назвала стилем «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации».

При этом, в своем заявлении Захарова отметила, что грузинские журналисты это уже мэм. Напомним, в прошлом году бывший ведущим «Рустави 2» Георгием Габунией, который ранее в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое россиян попали под карантин в отеле на Канарских островах
В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом
Никто из россиян в Италии не болен коронавирусом
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
В Совфеде хотят дать регионам возможность самим регулировать норму шума в дневные часы
Сослуживец рассказал о последних днях маршала СССР Дмитрия Язова
Путин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского
Трамп заявил, что его не информировали о "вмешательстве" России в выборы президента США
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяца
Захарова: грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве
За оскорбление учителей предложено лишать свободы на три года
Очередная пугалка: в Совфеде напомнили США, что новых санкций против России никто не боится
Средняя зарплата в российских банках превысила 108 тысяч рублей
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Страны ЕС смогут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса: в Италии заражены уже 283 человека
Цены на медицинские маски в Италии взлетели на 1700%
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом