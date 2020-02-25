Двое россиян попали под карантин в отеле на Канарских островах

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:00:53+03:00

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Как минимум двое россиян оказались в закрытом на карантин отеле на Канарских островах. Гостиница H10 Costa Adeje Palace находится на юге острова, здесь проживают около тысячи постояльцев. После того, как один из них почувствовал симптомы простудного заболевания, медики, учитывая, что гость прилетел из Италии, где началось широкое распространение вируса, сделали ему тест на COVID-19. В лаборатории подтвердили - мужчина заражен.

В целях недопущения распространения заболевания, отель закрыли на карантин - гостям запрещено покидать территорию.

- Одна пара связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля,- сообщил ТАСС почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.- Он добавил, что пока нет информации, есть ли еще граждане РФ среди постояльцев гостиницы.

Отель находится в городе Адехе. Известно, что заразившийся итальянец проживал в гостинице с женой неделю.

Россиян среди заразившихся в Италии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU