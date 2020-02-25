2020-02-25T13:01:36+03:00
В мире

Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус

Заболел турист, приехавший на Тенерифе из Италии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирусБолее тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирусФото: Юлия СМИРНОВА
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В одном из отелей острова Тенерифе на Канарах объявлен карантин после того, как у прибывшего из Италии постояльца обнаружили коронавирус нового типа.

Как сообщает местное издание Diario de Avisos со ссылкой на собственные источники, в гостинице H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге острова Тенерифе более тысячи постояльцев. Всем запрещено покидать территорию отеля.

Заболевание обнаружили у туриста из Италии, который на протяжении недели жил в гостинице вместе со своей супругой.

Напомним, Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. На данный момент от китайской пневмонии в стране скончалось шесть человек. Всего зарегистрировано уже более 200 случаев заражения. Несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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