Украинцы считают темой номер один для всенародного голосования возвращение смертной казни

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос о продаже земли в Украине, оказалось, население волнует не так сильно, как возвращение смертной казни. Об этом говорят данные опроса, результаты озвучил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Президент Украины пообещал провести в стране референдум, чтобы согласовать с народом земельную реформу. Законопроект вызвал критику депутатов и оппозиционных партий. У здания Рады во время заседаний по этой теме, проводили пикеты и акции протеста. Запрет на продажу земли существует в Украине больше десяти лет.

- Вы сейчас удивитесь, - приводит ТАСС слова Стефанчука, который докладывал о результатах опроса, - это не земля, а возвращение смертной казни. Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?

В Украине разрабатывают закон о народовластии, который подразумевает проведение референдума - какие вопросы будет решать народ, тоже пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU