2020-02-25T17:15:02+03:00
В мире

Украинцы считают темой номер один для всенародного голосования возвращение смертной казни

Опрос населения о референдуме проводили, чтобы узнать число противников снятия моратория на продажу земли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцев спросили, какой вопрос они хотели бы решить на референдумеУкраинцев спросили, какой вопрос они хотели бы решить на референдумеФото: REUTERS
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Вопрос о продаже земли в Украине, оказалось, население волнует не так сильно, как возвращение смертной казни. Об этом говорят данные опроса, результаты озвучил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Президент Украины пообещал провести в стране референдум, чтобы согласовать с народом земельную реформу. Законопроект вызвал критику депутатов и оппозиционных партий. У здания Рады во время заседаний по этой теме, проводили пикеты и акции протеста. Запрет на продажу земли существует в Украине больше десяти лет.

- Вы сейчас удивитесь, - приводит ТАСС слова Стефанчука, который докладывал о результатах опроса, - это не земля, а возвращение смертной казни. Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?

В Украине разрабатывают закон о народовластии, который подразумевает проведение референдума - какие вопросы будет решать народ, тоже пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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