Украинцы принесли к зданию Верховной рады свинью в гробу

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-13T13:56:47+03:00

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Противники закона о рынке земли принесли к зданию Верховной рады Украины свинью в гробу. Напомним, президент Владимир Зеленский предложил открыть продажу украинского чернозема, для этого нужно отменить действующий 14 лет в стране мораторий. Ряд депутатов и представителей аграрного сектора забеспокоились, что в случае, если землю начнут продавать, то вся она может оказаться в руках иностранцев. Из-за скандала рассмотрение законопроекта сняли с повестки дня верховной рады 12 ноября, а Владимир Зеленский предложил устроить референдум, чтобы выяснить мнение граждан по вопросу продажи земли.

Но этого активистам показалось мало и они устроили пикет у здания Рады в среду 13 ноября. Кто-то принес с собой тушу свиньи в гробу. Все это сфотографировал украинский журналист Богдан Аминов и поделился снимком в фейсбуке.

- Ничего особенного. Просто мертвая свинья в гробу под окнами здания Верховной рады. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли, - подписал снимок Аминов.

В комментариях акцию не поддержали, обвинив активистов в убийстве животного и издевательстве над тушей.

ИСТОЧНИК KP.RU