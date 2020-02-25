2020-02-25T17:53:27+03:00
Общество

Власти Таджикистана усилили контроль на границе с Афганистаном из-за коронавируса

Соблюдение более жестких мер предосторожности будет на всех КПП
Юлия Кекова
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 25 февраля, заместитель министра здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода сообщил об усилении контроля на всех контрольно-пропускных пунктах. Это касается тех КПП, которые расположены на границе с Афганистаном.

По словам Камолзода, такое решение было принято из-за распространения коронавируса нового типа, зафиксированного именно при переходе границы между государствами.

Также Таджикистан временно приостановил авиасообщение с Ираном. Страны Центральной Азии еще не попали в карту коронавируса, ежедневно обновляемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишут РИА Новости.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенной в центральной части страны. Специалистам удалось установить нового возбудителя болезни - новый коронавирус.

На сегодняшний день число зараженных достигает 80 149 человек, 2 701 - умерли, а количество вылечившихся за сутки выросло до 27 626.

ИСТОЧНИК KP.RU

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