Китайцы бегут из мегаполисов в деревни, чтобы спастись от коронавируса

Пекин. Утро. В дверь стучат. Но я же повесила табличку «Не беспокоить!» И потом: под одеялом так тепло, а в комнате холодно. Стучат все настойчивее. Не открою – выломают дверь: подумают, что труп. Я старательно высмаркиваюсь: не дай Бог кто-нибудь увидит, что у меня нос течет.

На пороге строгий молодой человек в маске. «Температурный контроль!» Я покорно протягиваю кисти рук, он мерит температуру и записывает в журнал. «Хорошего вам дня!» Да уж.

Измерение температуры у постояльцев гостиницы.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Голод гонит меня на улицу. Больше всего угнетает тишина и пустота. Куда исчезли 20 (!) миллионов человек?! Особенно не хватает детского смеха, - где дети, там жизнь. Каждый человек на улице – событие. На переходе стоит полицейский и строго наблюдает за мной. Я должна обязательно пересечь дорогу на зеленый свет, хотя машин нет.

ОТЕЛЯМ НЕ НУЖНЫ ПОСТОЯЛЬЦЫ

Я иду по роскошному району Ванфуцзин мимо дорогих магазинов с пыльными витринами. А зачем их мыть, если все равно нет покупателей? Захожу в модный отель и спрашиваю: у вас поесть можно? Да, есть кафе. Но сначала мерят температуру, записывают данные паспорта и место моего проживания.

Закрылся даже мой любимый магазин алкоголя. А ведь вчера еще работал.Фото: Дарья АСЛАМОВА

В кафе только макароны с мясом (пастой это назвать никак нельзя). 40 евро порция!

- Скажите, кто-нибудь живет в вашем отеле? – спрашиваю я официантку.

- Ни одного клиента.

- А почему же у вас такие высокие цены за номера на сайте?! - рассказывает девушка, как собиралась перед вылетом из Москвы в Пекин бронировать у них номер, но была, честно говоря, шокировала стоимостью проживания.

- Видите ли, мы специально так сделали, - смущенно говорит девушка. – У нас просто нет персонала, чтобы обслуживать людей.

Голый манекен в закрытом магазине.Фото: Дарья АСЛАМОВА

РЕДКАЯ ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ...

Вечером у меня встреча с американским журналистом Томасом Покин и его женой-китаянкой. Они хотели пригласить меня к себе, но охранники территории запретили приводить гостей. Их машина может передвигаться только в их микрорайоне, так что едут на метро. Я страшно рада! Люди едут! Живые! Только сегодня узнала, что не смогу встретиться с моим коллегой Александром Копысовым: к нему приехала жена, и они оба на карантине.

При встрече Томас неуверенно замечает: «Ты думаешь, мы найдем ресторан?» «Конечно. Здесь есть один из самых лучших китайских ресторанов. Там даже места надо заказывать заранее». И осекаюсь.

Журналист Томас Покин.

В знаменитом ресторане нет ни одного человека, мягкую мебель заменили пластиковые столы.

- Свет-то горит, - твержу я. – Значит, войдем.

К нам бросается растерянный молодой человек.

- Мы хотим есть, - твердо говорю я. – Что у вас в меню?

- Только баранина и тофу.

- Годится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

О боже! Какие пиры здесь закатывались всего два месяца назад! Лучшая пекинская утка в городе. Деликатесы. Суетящиеся официанты.

Томас мягко замечает:

- Да, понимаю. Это поначалу шокирует. Мы просто привыкли за два месяца к пустоте.

- А чем вы занимаетесь?

- Я работаю дома, пишу статьи. Жена занимается сыном и хозяйством. Продуктов все меньше. Закрылись все пекарни. Для меня без хлеба трудновато, но можно печь дома. А китайцы привыкли к рису.

- Но куда пропали люди?!

- Большинство сидят дома. Но многие уехали в hometowns.

Томас с женой и ребенком.

- То есть вернулись домой, в провинцию?

- Не совсем так. Hometown - это что-то вроде деревни, разросшейся до небольшого городка. Там легче прожить, ниже цены. Многие выращивают свои продукты. Люди работают из дома по интернету.

- Томас, о чем ты? Китай – это не деревеньки. Это мегаполисы, высокие технологии, крупнейшие в мире фабрики и заводы. Ты можешь себе представить, во сколько обойдется этот апокалипсис великой экономической державы?! Не в миллиарды, а в триллионы долларов. Это покачнет всю мировую экономику. И вирус уже вырвался из-под контроля. Он стремительно мутирует, как и все коронавирусы, а значит, изобретать вакцины бесполезно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

- Знаю, но мне трудно поверить в теорию заговора. Да, все сложилось крайне неудачно. Торговая война, новый год, праздничные каникулы. Люди из Уханя разъехались по родственникам. Но сколько было таких вирусов?

- При птичьем гриппе жизнь продолжалась. Я помню. Я была здесь в это время, - говорю я. - А сейчас мир исчез! Мне хочется стать посреди улицы и завыть волком! Вдруг кто-нибудь отзовется!

- Да, жизнь перейдет из мегаполисов в маленькие города. На время. Ну, пока вирус не закончится…Но Китай выживет. Он уже не будет таким, как прежде. Просто другим. Но мне отвратительно, когда мировые медиа делают из китайцев исчадия ада. Поверь мне, я живу в Китае десять лет и ни разу не видел, чтобы кто-то ел летучих мышей или змей. Это оскорбительные сплетни. Это демонизация Китая.

СТРАХ ПЕКИНА

Я провожаю друзей до метро. А теперь мне нужно пройти всего триста метров до отеля. Я иду и слышу только стук своих каблуков в ночи. Внезапно меня охватывает страх. Кажется, темные небоскребы наваливаются на меня и вот-вот задавят. Я бегу, задыхаясь, до спасительного света огней. Я жить хочу! Я врываюсь в вестибюль и слышу уже привычное:

- Руки вперед! Температурный контроль.

Пекин.

РЕПОРТАЖ АВТОРА

Пекин при коронавирусе: пробок нет, из пяти тысяч отелей работают лишь триста

Первый шок перед отлётом в Пекин - в великом и славном городе Москва отсутствуют медицинские маски. Ой, только не кричите мне: «Да вот прямо за углом! Третьего дня сам видел!» Вот вам мои двухдневные злоключения. Сначала я простодушно обошла все девять аптек на районе. Фармацевты таращили глаза: «Да уж месяц их нет! О чем вы?!» Потом сердобольные люди посоветовали: «Идите в супермаркеты категории «для бедных», там прямо на кассах висят». Действительно, висели. Три дня назад. «Все скупили! – клянется продавщица. – А позавчера вообще вошли два китайца и попросили тысячу масок. Ну, мы и продали». (подробности)

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