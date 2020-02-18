Китайцам закрыли въезд в Россию из-за угрозы распространения коронавируса

С 20 февраля китайцы не смогут въехать на территорию России. Это касается всех без исключения граждан КНР: туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроится здесь на работу. Распоряжение о временном приостановлении въезда подписал премьер Михаил Мишустин.

Об этом журналистам рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.

Кроме того, с 19 февраля приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд граждан Китая в Россию в частных и учебных целях.

Как объяснили в оперативном штабе, такие жесткие меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием граждан Китая в Россию.

Напомним, что ранее правительством был принят национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Коронавирус был добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Премьер Михаил Мишустин заявлял, что заболевших граждан Китая будут депортировать на родину или изолировать в специальных стационарах.

В правительстве уверяют, что российские регионы в целом готовы к борьбе с коронавирусом - в больницах созданы дополнительные места, средств индивидуальной защиты хватает.

Как долго продлится запрет на въезд китайцев в Россию пока не известно. Но судя по всему, его снимут не раньше, чем власти КНР справятся с эпидемией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Короновирусом в Китае уже заразились больше 72 тысячи человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, вылечится смогли 12,5 тысяч пациентов. 1868 человек умерли. Только за последние сутки в Китае было выявлено 1886 новых случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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