2020-02-26T07:54:03+03:00
Происшествия

Число выявленных финансовых пирамид в России выросло на 30 процентов

Виной всему низкая финансовая грамотность населения
Елена АКИМОВА
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Люди все еще доверяют предложениям заработать много и быстроЛюди все еще доверяют предложениям заработать много и быстроФото: Анастасия Осипова
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В 2019 году в России было выявлено на 30 процентов больше финансовых пирамид, чем годом ранее. Хотя именно в 2018 году была разоблачена самая крупная организация – это платформа «Кэшбери», ущерб от действия организаторов составил более трех миллиардов рублей.

На сегодняшний день даже более 500 млн привлеченных средств — очень крупная пирамида. Как правило небольшие компании могут выудить у доверчивых граждан не более 30 миллионов рублей.

Мошенники идут на новые ухищрения, придумывают привлекательные схемы и люди верят в возможность легко заработать большие деньги. Причины востребованности финансовых пирамид две – низкая финансовая грамотность населения и легкость вовлечения.

В ЦБ отметили, что раньше люди тратили несколько часов, чтобы пройти все процедуры регистрации, внести средства, то сейчас на эти процедуры уходит несколько минут.

К тому же мошенники часто предлагают схемы, рассчитанные на достаточно грамотных людей. Они же готовы обучать своих вкладчиков, но на курсах предлагается информация, выгодная самим организаторам пирамид, пишет газета «Известия».

Ранее в ЦБ назвали самые популярные уловки для привлечения денег в пирамиды. Людям предлагали строить дома с помощью 3D-принтеров и покупать путевки на круизные лайнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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