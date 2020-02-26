В ЦБ назвали самые популярные уловки для привлечения денег в пирамиды

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:28:50+03:00

Людям предлагали строить дома с помощью 3D-принтеров и покупать путевки на круизные лайнеры

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В ЦБ рассказали о самых популярных способах привлечь деньги вкладчиков в пирамиды в последнее время. Как и планировали эксперты, крупных схем в 2019 году выявлено не было – последним гигантом стала платформа «Кэшбери», ущерб от деятельности организаторов составил не менее 3 миллиардов рублей.

Рост курса биткоина тоже серьезно облегчил жизнь мошенникам, люди стали активнее вкладывать средства в данный инструмент.

Но организаторы пирамид пользуются не только проверенными способами, за прошлый год на рынке появилось несколько новых предложений для вкладчиков.

-Людям предлагали инвестировать в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Подобная технология существует за рубежом, но на деле это все мошеннические схемы, уверяют эксперты.

Еще одна свежая уловка — предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. Деньги нужно переводить на счет в валюте, а прибыль выплачивалась с каждого приведенного человека. В личном кабинете участника отображались «круизные доллары» или «внутренние баллы».

У Дальнего Востока своя специфика, мошенники предлагают инвестировать в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая). Акцент делают на производство питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость.

Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Обещанная доходность составляла 1 процент в день, срок инвестиций – 12 месяцев, а сумма вложений всего пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU