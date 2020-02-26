2020-02-26T07:28:50+03:00
Происшествия

В ЦБ назвали самые популярные уловки для привлечения денег в пирамиды

Людям предлагали строить дома с помощью 3D-принтеров и покупать путевки на круизные лайнеры
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ЦБ назвали самые популярные способы привлечения денег вкладчиков в пирамидыВ ЦБ назвали самые популярные способы привлечения денег вкладчиков в пирамидыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ЦБ рассказали о самых популярных способах привлечь деньги вкладчиков в пирамиды в последнее время. Как и планировали эксперты, крупных схем в 2019 году выявлено не было – последним гигантом стала платформа «Кэшбери», ущерб от деятельности организаторов составил не менее 3 миллиардов рублей.

Рост курса биткоина тоже серьезно облегчил жизнь мошенникам, люди стали активнее вкладывать средства в данный инструмент.

Но организаторы пирамид пользуются не только проверенными способами, за прошлый год на рынке появилось несколько новых предложений для вкладчиков.

-Людям предлагали инвестировать в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Подобная технология существует за рубежом, но на деле это все мошеннические схемы, уверяют эксперты.

Еще одна свежая уловка — предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. Деньги нужно переводить на счет в валюте, а прибыль выплачивалась с каждого приведенного человека. В личном кабинете участника отображались «круизные доллары» или «внутренние баллы».

У Дальнего Востока своя специфика, мошенники предлагают инвестировать в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая). Акцент делают на производство питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость.

Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Обещанная доходность составляла 1 процент в день, срок инвестиций – 12 месяцев, а сумма вложений всего пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве предлагают уничтожать незаконный алкоголь
Число выявленных финансовых пирамид в России выросло на 30 процентов
В Китае поймали 1,5 тысячи человек за продажу поддельных медицинских масок, задержанным грозит пожизненное заключение
В ЦБ назвали самые популярные уловки для привлечения денег в пирамиды
Треть россиян отказывается от работы после успешного прохождения собеседования
В СНБО Украины заявили о подготовке к "российскому наступлению" в Донбассе
В Госдуме озвучили условие завершения военного конфликта на Украине
"Экзальтированные дамы": Пушков раскритиковал "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2715 человек
Эксперты назвали самые безопасные страны мира для путешествий в 2020 году
ФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на американскую экономику
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии из-за коронавируса
Продолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за Украины
В США рассказали о сроках изготовления вакцины от коронавируса
В НАСА озвучили дату запуска грузового корабля Dragon к МКС
Начать с чистого листа: В Киеве рассказали о новой эре в отношениях с Россией
Зеленского не пригласили на Парад Победы в Москве
Новак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляции
Франция и Алжир сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Эксперт: "Качественное обследование гораздо эффективнее введения предельного возраста для управления автомобилем"
"Хлам на дорогах" остается одной из главных проблем безопасности дорожного движения в России
Мужчина пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
В Госдуму внесли законопроект об отгуле на диспансеризацию для работников от 40 лет
Лавров о толкавшихся в Грузии журналистках : «Вы больные, девочки»
В Италии от коронавируса погибли уже 10 человек