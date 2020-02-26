Совфед одобрил закон о бесплатном питании в начальных классах

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:26:31+03:00

Совфед одобрил закон о бесплатном питании для младшеклассников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Совет Федерации одобрил законопроект о горячем питании для учащихся начальных классов, согласно которому все младшеклассники из государственных и муниципальных школ смогут кушать в столовых бесплатно.

Законопроект также вводит понятие «здоровое питание», закрепляются особенности организации безопасного, качественного и здорового питания для детей и отдельных групп населения.

Авторами поправок выступили спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

Напомним, о необходимости вернуть бесплатные обеды в школах президент России Владимиром Путиным объявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что дети из бедных семей не должны чувствовать себя обделенными особенно в части питания.

ИСТОЧНИК KP.RU