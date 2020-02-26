ВДНХ запускает проект об истории и культурной жизни российских регионов

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:55:32+03:00

Выставки будут проходить в павильоне «Рабочий и колхозница»

Изменить размер текста: A A

ВДНХ запускает проект о достижениях регионов России. Тематические выставки откроются 1 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница». Здесь будут представлены экспозиции, посвященные истории, культурной и социальной жизни российских субъектов.

«ВДНХ всегда была местом, где регионы страны могли продемонстрировать свои достижения. В советское время здесь работали павильоны Московской и Ленинградской областей, Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и других регионов. Мы решили возродить эту традицию на качественно новом современном уровне», - цитирует генерального директора АО «ВДНХ» Сергея Шогурова РИАМО.

Шогуров добавил, что проект, посвященный субъектам России будет называться «Регионы: открытие». В нем примут участие Нижегородская, Ростовская, Пензенская области, республики Карелия, Марий Эл и другие.

Добавим, что каждый регион будет представлять свою экспозицию на ВДНХ на протяжении месяца. Первой на выставке будет представлена Свердловская область, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU