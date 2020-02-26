На Украине ввели «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об издании указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет отмечаться в стране ежегодно 26 февраля.
«Сегодня я подпишу указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь», - сказал украинский лидер на форуме Age of Crimea.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «с такой формулировкой категорически не согласна» и считает, что указ «никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма». Представитель Кремля отметил, что «лучшую реакцию могут дать сами крымчане».
Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, кода более 90% крымчан проголосовали за присоединение Крыма к нашей стране. Однако Киев до сих пор не признает результаты голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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