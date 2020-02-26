Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:00:35+03:00

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Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира Гонконг будет раздавать наличные деньги постоянным жителям. Это необходимо для того, чтобы помочь увеличить расходы и облегчить финансовое состояние своего населения.

В рамках годового бюджета такие денежные подарки в размере 10 тысяч гонконгских долларов (1 280 долларов США, около 80 000 рублей) получат примерно семь миллионов человек, старше 18 лет.

Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира. Пока в городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.

- Я решил выделить 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой, - цитируют слова финансового секретаря Пола Чана BBC News.

Кроме того, власти планируют снизить госаренду за жилье и введут специальные скидки на зарплату и налоги на имущество. Предположительно к 2021 году дефицит бюджета будет достигать около до 18 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU