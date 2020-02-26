2020-02-26T13:00:35+03:00
В мире

Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы

Такие выплаты ждут порядка семи миллионов человек
Юлия Кекова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира Гонконг будет раздавать наличные деньги постоянным жителям. Это необходимо для того, чтобы помочь увеличить расходы и облегчить финансовое состояние своего населения.

В рамках годового бюджета такие денежные подарки в размере 10 тысяч гонконгских долларов (1 280 долларов США, около 80 000 рублей) получат примерно семь миллионов человек, старше 18 лет.

Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира. Пока в городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.

- Я решил выделить 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой, - цитируют слова финансового секретаря Пола Чана BBC News.

Кроме того, власти планируют снизить госаренду за жилье и введут специальные скидки на зарплату и налоги на имущество. Предположительно к 2021 году дефицит бюджета будет достигать около до 18 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков назвал "личным мнением россиянина" слова Суркова об обнулении президентских сроков
Эксперты выступили против наказания за хулиганство
На Украине ввели «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»
В Совфеде одобрили продление программы материнского капитал до 2027 года
Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы
Пеков: Москва не ведет политику принуждения к братским отношениям
В Совфеде прокомментировали санкционную политику США
Во Франции подтвердили еще три случая заражения коронавирусом и одну смерть
60% россиян считают коронавирус опаснее сезонного гриппа
Российские представители проинспектируют военный объект в Словакии
Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью украинской национальной идеи
Звезды K-поп-музыки BTS выпустили свой новый альбом в полупустом зале из-за коронавируса
Страховщики составили топ самых безопасных стран для туристов
В Казахстане самолет Ан-2 совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем
Россия передала КНДР 1,5 тысячи тест-систем быстрой диагностики коронавируса
В Рособрнадзоре назвали самые популярные экзамены по выбору у школьников
ВДНХ запускает проект об истории и культурной жизни российских регионов
В Южной Корее приняли закон по борьбе с распространением коронавируса нового типа
Совфед одобрил закон о бесплатном питании в начальных классах
"Мне все равно, человек 40": Задержанные ФСБ подростки в Саратове планировали нападение на школу в мае
Число жертв беспорядков в Нью-Дели достигло 20
Путин возмущен призывами в Сети убивать детей сотрудников Росгвардии