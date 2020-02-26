2020-02-26T14:46:41+03:00
В мире

В Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Южной Америке

Заболевший мужчина прибыл в страну из Италии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Южной АмерикеВ Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Южной АмерикеФото: REUTERS
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии подтвердило первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.

Заболевший 61-летний мужчина прибыл в Бразилию 21 февраля из Италии, куда ездил один в командировку. Ведомство запросило список пассажиров рейса, которым пациент прилетел в страну.

«Данный документ будет направлен в Центр стратегической информации по вопросам надзора в здравоохранении для проверки других пассажиров рейса, контактировавших с человеком с подозрением на коронавирус», - говорится в заявлении Национального агентства по санитарному надзору.

Ранее сайт kp.ru писал, что первые случаи заражения коронавирусом нового типа подтвердились в Австралии. Двое заболевших прибыли из итальянской Ломбардии, которая является эпицентром распространения вируса в Италии.

Напомним, Италия занимает первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе. Она стала единственной европейской страной, где были зарегистрированы летальные случаи. По последним данным от вируса в Италии умерли десять человек.

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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