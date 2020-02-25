2020-02-25T16:57:34+03:00
В мире

В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом

По предварительным данным, двое заболевших прибыли из Италии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусомВ Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера, случаи заболевания зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. По предварительным данным, двое заболевших прибыли из итальянской Ломбардии.

Больных доставлены в инфекционное отделение больницы Инсбрука.

Сообщается, что подозрение на китайскую пневмонии есть еще у одного жителя в австрийском городе Линц.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также сообщил, что первый случай коронавируса выявлен в больнице Доктор Фран Михайлевич в Загребе.

Как сообщал сайт kp.ru, на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе вышла Италия. Она стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. По последним данным от вируса в Италии умерли шесть человек. Всего зарегистрировано более 200 случаев заражения.

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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