В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом
В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом нового типа.
Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера, случаи заболевания зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. По предварительным данным, двое заболевших прибыли из итальянской Ломбардии.
Больных доставлены в инфекционное отделение больницы Инсбрука.
Сообщается, что подозрение на китайскую пневмонии есть еще у одного жителя в австрийском городе Линц.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также сообщил, что первый случай коронавируса выявлен в больнице Доктор Фран Михайлевич в Загребе.
Как сообщал сайт kp.ru, на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе вышла Италия. Она стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. По последним данным от вируса в Италии умерли шесть человек. Всего зарегистрировано более 200 случаев заражения.
Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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