25 Февр. 2020 2020-02-25T16:57:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера, случаи заболевания зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. По предварительным данным, двое заболевших прибыли из итальянской Ломбардии.

Больных доставлены в инфекционное отделение больницы Инсбрука.

Сообщается, что подозрение на китайскую пневмонии есть еще у одного жителя в австрийском городе Линц.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также сообщил, что первый случай коронавируса выявлен в больнице Доктор Фран Михайлевич в Загребе.

Как сообщал сайт kp.ru, на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе вышла Италия. Она стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. По последним данным от вируса в Италии умерли шесть человек. Всего зарегистрировано более 200 случаев заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU