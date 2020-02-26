Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:41:55+03:00

Рейсы между Россией и Южной Кореей продолжат выполнять только аваикомпании "Аэрофлот" и "Аврора" Фото: REUTERS

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с полуночи 1 марта будет остановлено авиационное сообщение с Южной Кореей. Рейсы между странами продолжат выполнять только аваикомпании "Аэрофлот" и "Аврора".

Голикова также заявила, что с 28 февраля в России будет введён запрет на выдачу гражданам Ирана всех виз, кроме деловых и гуманитарных.

Все эти меры приняты ради предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался в том, что заражён коронавирусом. 22 февраля в Иране более, чем вдвое выросло число погибших от коронавируса. Минздрав Ирана призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания. 23 февраля Турция, Афганистан и Ирак закрыли границы с Ираном из-за притока туристов в канун праздника Навруз.

На сайте также писали о том, что Республика Корея приняла закон по усилению мер по борьбе с коронавирусом на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Документ предусматривает ужесточение наказания для лиц с симптомами заболевания, которые отказались от помещения в карантин, а также принудительное обследование граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/762918" frameborder="0"></iframe> Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.

ИСТОЧНИК KP.RU