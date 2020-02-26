Суд не стал обжаловать решение о принудительном допросе Порошенко
Киевский апелляционный суд отказал экс-президенту Украины Петру Порошенко в рассмотрении его жалобы на решение суда о принудительном допросе в качестве свидетеля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
Напомним, что Пётр Порошенко не явился в Госбюро расследований Украины на допрос, поскольку, по заявлению его защиты, был за границей. Затем в СМИ появились фотокопии решения суда, по которому стал разрешён принудительный привод Порошенко на допрос 28 февраля в качестве свидетеля. Адвокат экс-главы Украины Игорь Головань заявил о подаче жалобы на действия судьи и об обжаловании такого решения.
- Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается, - также сообщила пресс-секретарь суда и отметила, что 25 февраля суд отклонил две поданные жалобы.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Пётр Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дело о Минских соглашениях, дела моряков в Керченском проливе и судебной реформе.
ИСТОЧНИК KP.RU