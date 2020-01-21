2020-01-21T13:13:14+03:00
В мире

Порошенко хотят доставлять на допросы принудительно

Ранее экс-президент Украины сам явился в ГБР за повестками
Ася КУЗНЕЦОВА
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Разбирательства идут по делам о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформеРазбирательства идут по делам о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформеФото: REUTERS
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Следователи подготавливают документы для принудительного проведения допроса Петра Порошенко в Госбюро расследований Украины. Начальник следственного отдела заявляет, что фигурирующий в 16 уголовных делах Порошенко вновь не явился на допрос 21 января.

Напомним, что адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань рассказал о том, что Пётр Порошенко ранее сам явился в ГБР для получения повесток на допрос по трём уголовным делам в качестве свидетеля. Разбирательства идут по делам о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформе. Защита подчёркивала, что повестки были на 24 и 31 января, а также на 11 февраля, а повестки о допросе 21 января среди них не было. Головань также добавил, что Порошенко планирует явиться на допросы, несмотря на запланированные командировки, которые ему пришлось отменить.

В партии "Европейская солидарность" утверждают, что допросы являются политическим давлением на Порошенко со стороны офиса нового президента Украины Владимира Зеленского.

Порошенко забросали яйцами на Майдане .

ИСТОЧНИК KP.RU

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