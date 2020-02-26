Эрдоган: нет никаких Patriot, которые Америка была бы готова поставить Турции

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вашингтон не дал ответа на запрос Анкары о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но турецкая сторона готова их закупить. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган

«По поводу поставок ЗРК Patriot я скажу совершенно четко. На данный момент нет никаких ЗРК Patriot, которые Америка была бы готова нам поставить. Мы сделали предложение и сказали: "если вы поставите нам ЗРК Patriot, мы их у вас купим», - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Эрдоган также сообщил о намерении провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Идлибе. По словам турецкого лидера, ранее президент США дал обещание поддержать Анкару в сирийском регионе, но «никакой поддержки так до сих пор и не поступило».

Напомним, 20 февраля официальный представитель министерства обороны Турции опроверг информацию о запросе зенитных ракетных комплексов у США. На следующий день министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Штаты могут поставить Анкаре ЗРК в качестве поддержки республики из-за ситуации в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU