"Такие предложения мы оценим": Турция заявила, что США могут направить ей Patriot
Зенитные ракетные комплексы будут доставлены в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб
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Министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Комплексы планируют доставить в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
- Речь не идет о появлении там американских военнослужащих. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot, - уточнил Акар.
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ИСТОЧНИК KP.RU