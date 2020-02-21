2020-02-21T01:09:36+03:00
В мире

"Такие предложения мы оценим": Турция заявила, что США могут направить ей Patriot

Зенитные ракетные комплексы будут доставлены в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Комплексы планируют доставить в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.

- Речь не идет о появлении там американских военнослужащих. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot, - уточнил Акар.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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