2020-02-26T18:38:47+03:00
Авто

Все по ГОСТу: с 1 марта в России ретро-транспорт будет ездить на общих правах

Новые правила будут действовать для автотранспорта, чей возраст старше 30 лет
Юлия Кекова
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Новые правила будут действовать для автотранспорта, чей возраст старше 30 летНовые правила будут действовать для автотранспорта, чей возраст старше 30 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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Специальный государственный стандарт позволит владельцам ретро-транспорта ездить на общих правах. Такое нововведение, утвержденное в конце ноября 2019 года, будет действовать с 1 марта.

Как сообщили в Росстандарте, автомобиль должен быть из разряда от 30 лет и старше. Разработка и вступление в силу ГОСТа на раритетные автомобили можно назвать важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения.

Новый стандарт качества пока будет применяться добровольно. Кроме того, он будет распространятся не только на легковые автомобили, но и мотоциклы, грузовые машины, автобусы и прицепы к ним. Однако важным пунктом является то, чтобы весь этой радующий глаз транспорт не был предназначен для коммерческой перевозки пассажиров и грузов.

Ранее владельцы "раритета на колесах" могли только мечтать о таком, поскольку попросту не существовало никакого правового механизма для отнесения их транспорта к разряду ценных и редких авто.

Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с оформлением по новому ГОСТу будет являться основанием для полноправного участия в дорожном движении без дополнительных разрешений.

Напомним, ранее KP.RU писали, что такой выставочный авто-образец просто перестанет быть моделью и будет эксплуатироваться на российских дорогах. Но введение ГОСТа, по мнению экспертов, только начало большой реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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