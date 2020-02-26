Курпатов: "Медицина ослабляет наш организм"
Медицина ослабляет человеческий организм, поскольку исцеление людей от различных вирусов способствует сохранению особей с выбракованным геномом. Об этом психотерапевт Андрей Курпатов заявил в программе Тины Канделаки на Радио Комсомольская правда.
Он также объяснил, что отчасти пагубное влияние медицины на человечество в глобальном смысле связано с тем, что у людей есть средства для лечения и ограничения распространения вируса.
- Если мы говорим про будущее, не про коронавирус, то мы должны понимать, что мы грубым образом вмешались в естественный отбор, что приводит к тому, что количество людей с геномом, который был бы выбракован естественным отбором, он увеличивается.
Ранее сайт kp.ru писал о словах новосибирского вирусолога, боровшегося против лихорадки Эбола в «Векторе». Александр Чепурнов считает, что «Это лишь учения. Нас ждет новый ВИЧ, который будет передаваться по воздуху».
Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU