Курпатов: "Медицина ослабляет наш организм"

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:39:27+03:00

Влияние медицины на человечество связано с тем, что у людей есть средства для ограничения распространения вируса, это и является грубым вмешательством в естественный отбор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это связано со вмешательством науки в естественный отбор, рассказал психотерапевт в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Медицина ослабляет человеческий организм, поскольку исцеление людей от различных вирусов способствует сохранению особей с выбракованным геномом. Об этом психотерапевт Андрей Курпатов заявил в программе Тины Канделаки на Радио Комсомольская правда.

Он также объяснил, что отчасти пагубное влияние медицины на человечество в глобальном смысле связано с тем, что у людей есть средства для лечения и ограничения распространения вируса.

- Если мы говорим про будущее, не про коронавирус, то мы должны понимать, что мы грубым образом вмешались в естественный отбор, что приводит к тому, что количество людей с геномом, который был бы выбракован естественным отбором, он увеличивается.

Ранее сайт kp.ru писал о словах новосибирского вирусолога, боровшегося против лихорадки Эбола в «Векторе». Александр Чепурнов считает, что «Это лишь учения. Нас ждет новый ВИЧ, который будет передаваться по воздуху».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763094" frameborder="0"></iframe> Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU