2020-02-26T20:39:27+03:00
Наука

Курпатов: "Медицина ослабляет наш организм"

Это связано со вмешательством науки в естественный отбор, рассказал психотерапевт в эфире Радио "Комсомольская правда"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Влияние медицины на человечество связано с тем, что у людей есть средства для ограничения распространения вируса, это и является грубым вмешательством в естественный отборВлияние медицины на человечество связано с тем, что у людей есть средства для ограничения распространения вируса, это и является грубым вмешательством в естественный отборФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Медицина ослабляет человеческий организм, поскольку исцеление людей от различных вирусов способствует сохранению особей с выбракованным геномом. Об этом психотерапевт Андрей Курпатов заявил в программе Тины Канделаки на Радио Комсомольская правда.

Он также объяснил, что отчасти пагубное влияние медицины на человечество в глобальном смысле связано с тем, что у людей есть средства для лечения и ограничения распространения вируса.

- Если мы говорим про будущее, не про коронавирус, то мы должны понимать, что мы грубым образом вмешались в естественный отбор, что приводит к тому, что количество людей с геномом, который был бы выбракован естественным отбором, он увеличивается.

Ранее сайт kp.ru писал о словах новосибирского вирусолога, боровшегося против лихорадки Эбола в «Векторе». Александр Чепурнов считает, что «Это лишь учения. Нас ждет новый ВИЧ, который будет передаваться по воздуху».

Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Финляндии и Пакистане
Курпатов: "Медицина ослабляет наш организм"
Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Шереметьеве
Андрей Курпатов рассказал о том, когда появятся сверхлюди
В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
Доктор Курпатов: Фантаст Кунц не мог предсказать коронавирус. Это просто совпадение
Доктор Курпатов: В политику пойти желания не было, но звали
"Цифровое слабоумие": Андрей Курпатов предостерёг о появлении новой болезни
Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже
Дмитрий Медведев поддержал создание в России карты волонтеров
В Хорватии откроется первая в Европе выставка о немецкой оккупации на территории СССР
Все по ГОСТу: с 1 марта в России ретро-транспорт будет ездить на общих правах
Международная компания купила у России права на экранизацию сериала "Перевал Дятлова"