Андрей Курпатов рассказал о том, когда появятся сверхлюди

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:39:44+03:00

Учёные в Китае формируют приматов с генами человека, и те проявляют гораздо большие интеллектуальные способности, чем другие обезьяны / Фото: Фотобанк Лори

Изменить размер текста: A A

Наука способна избавить людей от генетических заболеваний, рассказал Андрей Курпатов в эфире программы Тины Канделаки на Радио "Комсомольская правда".

Психотерапевт заявил о том, что исследования этого вопроса сильно ограничены законами в области вмешательства в геном человека. При этом, когда будут внесены изменения на государственном уровне, генетические и медицинские технологии сразу продвинутся вперёд, и учёные смогут помогать людям избавляться от генетических заболеваний.

- Существует сейчас огромное количество ограничений на это, но как только чуть технологии продвинутся вперед, станет понятно, что мы способны людей избавить от генетических заболеваний, то мы начнем принимать на государственном уровне какие-то законы, которые позволят вмешиваться в геном, - заявил Курпатов.

Курпатов также добавил, что английский астрофизик Стивен Хокинг в своей последней работе предрекал переход к эпохе создания "сверхлюдей". Это станет возможным именно благодаря развитию генной инженерии, поскольку создавать "сверхлюдей" будут уже на этапе формирования гена.

Сейчас проводить подобные эксперименты на людях запрещено. Однако китайские специалисты уже добавляют обезьянам гены, отвечающие за интеллектуальные функции человека, а точнее, за размер головного мозга. Учёные в Китае формируют приматов с генами человека, и те проявляют гораздо большие интеллектуальные способности, чем другие обезьяны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763094" frameborder="0"></iframe> Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU