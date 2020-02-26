Доктор Курпатов: В политику пойти желания не было, но звали

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:37:53+03:00

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Тина Канделаки провела интервью с известным доктором Андреем Курпатовым на Радио "Комсомольская правда". В ходе эфира ведущая спросила, нет ли у Курпатова планов однажды попробовать свои силы в политике. Врач ответил, что такого желания у него точно никогда не было, но признался, что туда его звали, и не раз. Это неудивительно, к популярным людям часто обращаются с такой просьбой.

- Я надеюсь, что могу принести значительно большую пользу тем, что я сосредоточу свою энергию и силы на то, чтобы работать в рамках тех вызовов, про которые мы, в частности, в этом разговоре говорили, - заключил Курпатов.

Напомним, Андрей Курпатов является известным психотерапевтом. В качестве эксперта его нередко приглашают на телевизионные и радиопередачи. Сам он долгое время был ведущим авторских телепередач: «Игры разума», «Нет проблем с доктором Курпатовым!», «Доктор Курпатов», «Все решим с доктором Курпатовым!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763094" frameborder="0"></iframe> Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU