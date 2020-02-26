2020-02-26T20:37:42+03:00
Общество

"Цифровое слабоумие": Андрей Курпатов предостерёг о появлении новой болезни

Главная угроза для ребёнка - зависимость от вирутального мира, сообщил он в эфире Радио "Комсомольская правда"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк Андрей Курпатов на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПрезидент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк Андрей Курпатов на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Самой главной угрозой при уходе в параллельную реальность становится утрата социальных навыков, сообщил психотерапевт Андрей Курпатов в программе Тины Канделаки на Радио "Комсомольская правда".

Если человек начинает жить в виртуальном мире, растут риски его так называемого "цифрового аутизма" - неспособности критически мыслить, уточнил Курпатов.

Ребёнок, живущий с самых ранних лет своей жизни в виртуальной среде, приобретает цифровое слабоумие и цифровую зависимость. Такое пристрастие обладает точно такими же неврологическими и биохимическими особенностями, как и наркотическая зависимость.

Ранее сайт kp.ru публиковал рекомендации Центра защиты прав и интересов детей по решению проблемы компьютерной зависимости подростков от интернета и видеоигр. Созданную подведомственным Министерству просвещения Центром направили в российские школы.

Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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