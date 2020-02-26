"Цифровое слабоумие": Андрей Курпатов предостерёг о появлении новой болезни
Самой главной угрозой при уходе в параллельную реальность становится утрата социальных навыков, сообщил психотерапевт Андрей Курпатов в программе Тины Канделаки на Радио "Комсомольская правда".
Если человек начинает жить в виртуальном мире, растут риски его так называемого "цифрового аутизма" - неспособности критически мыслить, уточнил Курпатов.
Ребёнок, живущий с самых ранних лет своей жизни в виртуальной среде, приобретает цифровое слабоумие и цифровую зависимость. Такое пристрастие обладает точно такими же неврологическими и биохимическими особенностями, как и наркотическая зависимость.
Ранее сайт kp.ru публиковал рекомендации Центра защиты прав и интересов детей по решению проблемы компьютерной зависимости подростков от интернета и видеоигр. Созданную подведомственным Министерству просвещения Центром направили в российские школы.
Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU