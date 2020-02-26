2020-02-26T21:15:21+03:00
В мире

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Финляндии и Пакистане

Все пациенты в стабильном состоянии [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Заболевшая гражданка Финляндии прибыла из МиланаЗаболевшая гражданка Финляндии прибыла из МиланаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус нового типа выявлен у одного человека в Финляндии и двух человек в Пакистане.

Заболевшая гражданка Финляндии прибыла из Милана, её заражение подтвердили 26 февраля лабораторными исследованиями в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа. Об этом сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Уточняется, что женщина сама обратилась в медицинское учреждение и сейчас проходит лечение в университетской больнице Хельсинки. Она чувствует себя хорошо.

Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза подтвердил два случая заражения коронавирусом.

- Я могу подтвердить первые два случая заражения коронавирусом в Пакистане. В обоих случаях проводится лечение в соответствии со стандартными медицинскими протоколами, оба пациента в стабильном состоянии, - сообщил глава Минздрава Пакистана в своём Twitter.

Он также призвал не паниковать и заявил, что ситуация под контролем.

Напомним, что в Италии произошла вспышка коронавируса, число погибших выросло до 12 человек, а количество заболевших достигло 374.

Закрыта школа в Вене - учитель подозревался в наличии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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