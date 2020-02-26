Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Финляндии и Пакистане
Коронавирус нового типа выявлен у одного человека в Финляндии и двух человек в Пакистане.
Заболевшая гражданка Финляндии прибыла из Милана, её заражение подтвердили 26 февраля лабораторными исследованиями в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа. Об этом сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
Уточняется, что женщина сама обратилась в медицинское учреждение и сейчас проходит лечение в университетской больнице Хельсинки. Она чувствует себя хорошо.
Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза подтвердил два случая заражения коронавирусом.
- Я могу подтвердить первые два случая заражения коронавирусом в Пакистане. В обоих случаях проводится лечение в соответствии со стандартными медицинскими протоколами, оба пациента в стабильном состоянии, - сообщил глава Минздрава Пакистана в своём Twitter.
Он также призвал не паниковать и заявил, что ситуация под контролем.
Напомним, что в Италии произошла вспышка коронавируса, число погибших выросло до 12 человек, а количество заболевших достигло 374.
Закрыта школа в Вене - учитель подозревался в наличии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»