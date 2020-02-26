2020-02-26T22:44:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор: коронавирус может распространяться через грязные руки и воду

Специалисты ведомства советуют очищать рабочее место и смартфон, а также не касаться поверхностей общего пользования
Ася КУЗНЕЦОВА
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Профилактические меры для коронавируса такие же, как при предупреждении обычного гриппаПрофилактические меры для коронавируса такие же, как при предупреждении обычного гриппаФото: REUTERS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус способен распространяться не только воздушно-капельным путём, но и через грязные руки и воду. Она также призвала к неукоснительному соблюдению личной гигиены.

- Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду, - заявила Попова журналистам.

Она также отметила, что профилактические меры такие же, как при предупреждении гриппа. Среди таких мер - дезинфицирующее средство для рук, которое следует носить с собой, и максимально возможное сокращение прикосновений ко всем поверхностям в общественных местах.

Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют иметь при себе одноразовые салфетки и при кашле или чихании закрывать нос и рот. Следует регулярно очищать поверхности и устройства на своём рабочем месте, а также смартфоны и дверные ручки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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