Роспотребнадзор: коронавирус может распространяться через грязные руки и воду
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус способен распространяться не только воздушно-капельным путём, но и через грязные руки и воду. Она также призвала к неукоснительному соблюдению личной гигиены.
- Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду, - заявила Попова журналистам.
Она также отметила, что профилактические меры такие же, как при предупреждении гриппа. Среди таких мер - дезинфицирующее средство для рук, которое следует носить с собой, и максимально возможное сокращение прикосновений ко всем поверхностям в общественных местах.
Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют иметь при себе одноразовые салфетки и при кашле или чихании закрывать нос и рот. Следует регулярно очищать поверхности и устройства на своём рабочем месте, а также смартфоны и дверные ручки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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