В Минобороны рассказали о полете двух Ту-142 над Норвежским и Баренцевым морями
Два противолодочных самолета Северного флота совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Экипаж воздушных судов отрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.
Ряд СМИ сообщал, что несколько истребителей Тайфун дежурных сил британских Королевских военно-воздушных сил поднялись в небо, чтобы встретить российские бомбардировщики. Якобы самолеты РФ Ту-95 были замечены неподалеку от северных территорий Норвегии.
В Минобороны России уточнили, что воздушные судна этой модели полеты в том районе не выполняли. В ведомстве подчеркнули, плановый полет совершили два противолодочных самолета Ту-142.
- Все полеты проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетел на малой высоте над кораблями НАТО, участвующими в учениях Trident Juncture в Норвежском море.
ИСТОЧНИК KP.RU