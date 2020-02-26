В Минобороны рассказали о полете двух Ту-142 над Норвежским и Баренцевым морями

26 Февр. 2020 2020-02-26T23:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Два противолодочных самолета Северного флота совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Экипаж воздушных судов отрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.

Ряд СМИ сообщал, что несколько истребителей Тайфун дежурных сил британских Королевских военно-воздушных сил поднялись в небо, чтобы встретить российские бомбардировщики. Якобы самолеты РФ Ту-95 были замечены неподалеку от северных территорий Норвегии.

В Минобороны России уточнили, что воздушные судна этой модели полеты в том районе не выполняли. В ведомстве подчеркнули, плановый полет совершили два противолодочных самолета Ту-142.

- Все полеты проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетел на малой высоте над кораблями НАТО, участвующими в учениях Trident Juncture в Норвежском море.

ИСТОЧНИК KP.RU