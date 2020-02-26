2020-02-26T23:36:08+03:00
Политика

В Минобороны рассказали о полете двух Ту-142 над Норвежским и Баренцевым морями

Экипаж противолодочных самолетов совершил плановый подъем в небо
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Противолодочный самолет Ту-142Противолодочный самолет Ту-142Фото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

Два противолодочных самолета Северного флота совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Экипаж воздушных судов отрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.

Ряд СМИ сообщал, что несколько истребителей Тайфун дежурных сил британских Королевских военно-воздушных сил поднялись в небо, чтобы встретить российские бомбардировщики. Якобы самолеты РФ Ту-95 были замечены неподалеку от северных территорий Норвегии.

В Минобороны России уточнили, что воздушные судна этой модели полеты в том районе не выполняли. В ведомстве подчеркнули, плановый полет совершили два противолодочных самолета Ту-142.

- Все полеты проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетел на малой высоте над кораблями НАТО, участвующими в учениях Trident Juncture в Норвежском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны рассказали о полете двух Ту-142 над Норвежским и Баренцевым морями
Пакистан выплатил России советский долг в размере $93,5 млн
Роспотребнадзор: коронавирус может распространяться через грязные руки и воду
В российском посольстве рассказали, почему его работники освобождены от оплаты въезда в центр Лондона
В Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом
Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Финляндии и Пакистане
Курпатов: "Медицина ослабляет наш организм"
Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Шереметьеве
Андрей Курпатов рассказал о том, когда появятся сверхлюди
В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
Доктор Курпатов: Фантаст Кунц не мог предсказать коронавирус. Это просто совпадение
Доктор Курпатов: В политику пойти желания не было, но звали
"Цифровое слабоумие": Андрей Курпатов предостерёг о появлении новой болезни
Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже
Дмитрий Медведев поддержал создание в России карты волонтеров
В Хорватии откроется первая в Европе выставка о немецкой оккупации на территории СССР
Все по ГОСТу: с 1 марта в России ретро-транспорт будет ездить на общих правах
Международная компания купила у России права на экранизацию сериала "Перевал Дятлова"