2020-02-27T09:03:44+03:00
В мире

В Посольстве России в США заявили об ухудшении здоровья летчика Ярошенко

Россиянина в 2010 году схватили сотрудники американских спеслужб, власти США обвинили его в подготовке сговора по доставке наркотиков
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский летчик Константин Ярошенко арестован в 2010 году Фото: ИТАР-ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко арестован в 2010 году Фото: ИТАР-ТАСС
Изменить размер текста:

В российском посольстве в США заявили о резком ухудшении здоровья Константина Ярошенко. Бывший летчик находится уже десять лет в тюрьме США. Его схватили сотрудники американских спецслужб в 2010 году в Либерии и тайно переправили в Соединенные Штаты. Россию уведомили о задержании только спустя несколько дней. На этом нарушения не закончились. Россиянина обвинили в том, что он якобы собирался перевозить наркотики в США. Его осудили на 20 лет с оговоркой "за намерение совершить преступление".

Российские правозащитники неоднократно направляли апелляцию в американский суд. Вскоре начало ухудшаться состояние здоровья россиянина - у него развился артрит. Супруга Ярошенко признавалась, что он уже едва ходит. Но американцы решительно отказываются экстрадировать россиянина на Родину.

- В связи с резким ухудшением здоровья Константина Ярошенко мы обратились к властям США с просьбой о срочной медицинской помощи. Мы ожидаем, что он пройдет необходимое обследование, и лечение будет назначено немедленно,- сообщили в посольстве России в США.

Дипломаты напомнили, что оказывать медпомощь заключенным, в том числе и гражданам других стран - прямая ответственность американских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США и Великобритания в два раза увеличили закупку российской нефти
Счетная палата не нашла в трети детских поликлиник водопровод и канализацию
Моногорода предлагают уплотнить для сокращения расходов
В Посольстве России в США заявили об ухудшении здоровья летчика Ярошенко
Работодателям, которые оплачивают сотрудникам фитнес, могут предоставить налоговые льготы
Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля
Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
Бритни Спирс сломала ногу во время танца и извинилась за перед подписчиками за "хруст"
Российские пивовары попросили Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за путевку из-за коронавируса
В Минобороны опубликовали видео работы армейского спецназа
В Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человек
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" Хэтфилда
Трамп сообщил, что во время стрельбы на пивоваренном комплексе в Милуоки погибли пять человек
Савченко разделила власти Украины на "старых коррупционеров" и "молодых дебилов"
Джони Депп будет судиться с британским таблоидом из-за клеветы
Участники встречи в Аммане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалии
На Украине рассказали о плане перехватить Крым "из ослабевших рук России"