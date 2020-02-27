В Посольстве России в США заявили об ухудшении здоровья летчика Ярошенко

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:03:44+03:00

Россиянина в 2010 году схватили сотрудники американских спеслужб, власти США обвинили его в подготовке сговора по доставке наркотиков

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В российском посольстве в США заявили о резком ухудшении здоровья Константина Ярошенко. Бывший летчик находится уже десять лет в тюрьме США. Его схватили сотрудники американских спецслужб в 2010 году в Либерии и тайно переправили в Соединенные Штаты. Россию уведомили о задержании только спустя несколько дней. На этом нарушения не закончились. Россиянина обвинили в том, что он якобы собирался перевозить наркотики в США. Его осудили на 20 лет с оговоркой "за намерение совершить преступление".

Российские правозащитники неоднократно направляли апелляцию в американский суд. Вскоре начало ухудшаться состояние здоровья россиянина - у него развился артрит. Супруга Ярошенко признавалась, что он уже едва ходит. Но американцы решительно отказываются экстрадировать россиянина на Родину.

- В связи с резким ухудшением здоровья Константина Ярошенко мы обратились к властям США с просьбой о срочной медицинской помощи. Мы ожидаем, что он пройдет необходимое обследование, и лечение будет назначено немедленно,- сообщили в посольстве России в США.

Дипломаты напомнили, что оказывать медпомощь заключенным, в том числе и гражданам других стран - прямая ответственность американских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU